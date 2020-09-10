الكشف عن أحدث منافس لهواتف سامسونغ متوسطة الفئة

قررت العملاقة الصينية Xiaomi تحدي شركة سامسونغ بهاتف جديد يتميز بكاميرات ممتازة وأداء سريع.

من حيث المظهر والتصميم العام يشبه هاتف Poco M2 الجديد هواتف Redmi 9 التي أعلنت عنها Xiaomi العام الجاري، لكنه أتى بتقنيات جديدة وأسعار أكثر منافسة.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار، محمي بزجاج ضد الصدمات والخدوش، أبعاده (163,3x77x9,1 ) ملم، ووزنه 198 غ، وبثلاثة ألوان أساسية هى الأسود والأزرق والأحمر.

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وجهز بشاشة بمقاس 6.53 بوصة قادرة على عرض فيديوهات بدقة +Full HD، وبمعالج ثماني النوى من نوع SoC MediaTek Helio G80، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 64/128 غيغابايت.

Experience entertainment in its true form on the 6.53" FHD+ Display of the #POCOM2.



First sale on 15th September at 12 noon on @Flipkart.

Know more: https://t.co/bxGuV7ddTD#PowerFTWpic.twitter.com/hPnl0DCDf3 — POCO India #POCOM2 (@IndiaPOCO) September 9, 2020

كما حصل على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 18 واطا، وبنظام تشغيل Android 10 مع واجهات MIUI 11 shell، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، ومنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ USB Type-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

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وسيطرح بعدة نماذج جميعها مزودة بكاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة(13+8+5+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

ونسخه المزودة بذواكر 6/64 غيغابايت ستكون بسعر 150 دولارا تقريبا، والنسخ بذواكر 6/128 غيغابايت سيكون سعرها 170 دولارا.

المصدر: ixbit