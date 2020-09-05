تسريبات تكشف عن هاتف Xiaomi المرتقب

نشر أحد المدونين على الإنترنت مقطع فيديو يظهر تصميم وبعض مواصفات هاتف Poco X3 الذي ستطرحه شركة Xiaomi قريبا.

ويظهر مقطع الفيديو أن الهاتف المذكور سيأتي بهيكل أنيق من البلاستيك والزجاج، وعلى واجهة الهيكل الخلفية إطار دائري تتوضع فيه عدسات الكاميرا الأساسية مع مصباح الإضاءة بشكل مستطيل، ووسط العدسات حساس صغير يعتقد أنه لقياس المسافات لمنح الصور دقة أكبر.

كما تشير التسريبات إلى أن الشاشة الخاصة بهذا الهاتف ستكون بمقاس 6.5 بوصة أو أكبر بقليل، ترددها يعادل 120 هيرتزا، ولها القدرة على عرض فيديوهات بدقة +FHD.

كما من المفترض أن يحصل هذا الهاتف على معالج ثماني النوى من نوع Snаpdragon 732G، وعلى ذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات micrоSD.

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أما نظام التشغيل فيه فسيكون Andrоid 10 مع واجهات تشغيل MIUI 12، والبطارية بسعة 5160 ميلي أمبير، تعمل مع خاصية الشحن السريع.

وعدسة كاميرته الأساسية تبعا للتسريبات ستكون بدقة 64 ميغابيكسل، كما سيزود الجهاز بمنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USВ-C، وسعره في الأسواق سيكون 269 يورو.

المصدر: 4pda