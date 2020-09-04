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الصين تطلق أول هاتف رخيص في العالم مزود بمقياس لحرارة الجسم!

العالم الرقمي و Social media

الصين تطلق أول هاتف رخيص في العالم مزود بمقياس لحرارة الجسم!
youtube/DimaViper Live
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في زمن انتشار وباء كورونا في معظم بلدان العالم، والحاجة لمراقبة لحالة الصحية للناس، قررت الصين إطلاق اول هاتف رخيص فيه تقنية لقياس درجة حرارة الجسم.

ويعتمد هاتف UMIDIGI A7S الجديد في قياس درجة حرارة الجسم على مقياس خاص يعمل بتقنيات الأشعة ما تحت الحمراء يمكن تفعيله بالضغط على زر خاص موجود على الجانب الأيسر من هيكل الهاتف، وبمجرد الضغط على الزر ووضع الإصبع على المستشعر الموجود قرب الكاميرا سيظهر الجهاز درجة حرارة المستخدم.

الصين تطلق أول هاتف رخيص في العالم مزود بمقياس لحرارة الجسم!
youtube

كما زود هذا الهاتف بهيكل أنيق مقاوم للرطوبة والغبار، فيه شاشة بمقاس 6.53 بوصة، بأبعاد "9:20"، قادرة على عرض فيديوهات بدقة +HD .

وحصل الهاتف أيضا على معالج  MediaTek MT6737 بتردد 2 غيغاهيرتز، وعلى ذاكرة وصول عشوائي 2 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 32 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD.

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وزوده المطورون ببطارية بسعة 4150 ميلي أمبير، وبماسح لبصمات الأصابع، وانظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومنفذ USB-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ونظام تشغيل Android 10 Go.

ورغم سعره الذي يبلغ 69.9 دولار فقط حصل هذا الجهاز أيضا على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة ( 13+8+2) ميغابيكسل، فيها تقنيات لقياس عمق الصورة أوتوماتيكيا وتقنيات لالتقاط صور عريضة.

المصدر: 3dnews

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