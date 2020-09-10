جهاز موتورولا القادم سيتحدى أفضل الهواتف!

تتحضر شركة موتورولا للعودة بقوة إلى المنافسة في سوق الهواتف الذكية عبر جهاز مزود بأفضل المواصفات، وبسعر مقبول.

وسيتأتي الهاتف الجديد بهيكل من المعدن والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده (169,98 x 78,1 x 9,69) ملم، يزن 223 غ، وسيحصل على شاشة بمقاس 6.81 بوصة، بدقة عرض ( 2400/1080) بيكسل، تملأ كامل مساحة الواجهة الأمامية للجهاز تقريبا، باستثناء ثقب صغير مخصص لكاميرا السيلفي.

وسيضمن أداءه الممتاز معالج Snapdragon 730 الموجود في هواتف Snapdragon 730 التي تنتجها غوغل، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية.

كما سيحصل هذا الجهاز على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، يمكن شحنها عبر شاحن سريع باستطاعة 30 واطا، وعلى منفذين لبطاقات الاتصال SIM، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB-C.

كما زودته موتورولا بماسح لبصمات الأصابع سريع الأداء مثبت على الحافة اليمنى للهيكل، وبنظام تشغيل Android 10 قابل للتحديث، وشرائح للاتصال مع شبكات Bluetooth 5.0 و Wi-Fi.

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وبالرغم من سعره بنحو 235 يورو سيحصل هذا الهاتف أيضا على كاميرا أساسية رباعية العدسة، إحدى عدساتها بدقة 64 ميغابيكسل، وفيها ميزات التقريب والتقبيت الأوتوماتيكي للصورة، وكاميرا أمامية ممتازة تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

المصدر: ixbit