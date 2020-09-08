آبل قد تكشف عن iPhone 12 الأسبوع الجاري!

أعلن الصحفي الشهير، مارك غورمان، أن شركة آبل من المفترض أن تكشف عن أحدث هواتف آيفون خلال الأسبوع الجاري.

وأشار الصحفي في تغريدة له على "تويتر"، نقلا عن مصدر مطلع في آبل "إلى أن الشركة ستكشف عن iPhone 12 خلال حدث ستعقده على الإنترنت، وستعلن معه عن مجموعة جديدة من الهواتف، إضافة إلى إعلانها عن الجيل الجديد السادس من ساعات Apple Watch الذكية.

I wouldn’t get too excited about rumors of new Apple products appearing this week. More likely I think: an announcement of the upcoming (of course virtual) September iPhone/Apple Watch event. — Mark Gurman (@markgurman) September 6, 2020

وكان المدير المالي لشركة آبل، لوكا مايستري، قد ذكر في يوليو الفائت "أن عشاق منتجات آبل سيتمكنون من شراء هواتف آيفون الجديدة هذا العام في وقت متأخر قليلا، وليس كما جرت العادة كل سنة، أي من الممكن أن تطرح هذه الأجهزة في الأسواق في أكتوبر أو نوفمبر القادمين.

وفي السنوات الأخيرة اعتادت آبل على طرح نماذجها الجديدة من هواتف آيفون في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، وغالبا ما كانت تطرح معها نماذج جديدة من الساعات أو السماعات الذكية أو الإلكترونيات.

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ويربط بعض المحللين تأخير آبل في طرح هواتفها لهذه السنة بأسباب تتعلق بانتشار وباء كورونا، فيما يربطه البعض بتأخر الشركات المجمعة لهذه الأجهزة في استلام القطع.

المصدر: نوفوستي