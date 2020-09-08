شركة TCL تعود لعالم الأجهزة الذكية مع اختراعات وأجهزة جديدة

قررت شركة TCL هذا العام إنعاش مبيعاتها في سوق الإلكترونيات، وكشفت عن اختراعات جديدة، ومجموعة من الأجهزة الذكية المميزة.

ومن بين أهم منتجاتها الجديدة جاء حاسبان لوحيان مميزان، الأول TCL 10 Tab Max، حصل على شاشة بمقاس 10.3 بوصة، بدقة (1200/2000 ) بيكسل، وعلى قلم ذكي كما في حواسب سامسونغ وآبل الذكية الحديثة، سعره 299 يورو تقريبا.

أما الحاسب الثاني TCL 10 Tab Mid فجاء بشاشة بمقاس 8 بوصات، دقة عرضها تعادل دقة عرض الجهاز الأول، ودعم بمكبرات وأنظمة صوتيات توزع الأصوات بشكل ممتاز، أما سعره فـ 250 يورو تقريبا.

ومن أهم ما كشفت عنه TCL مؤخرا أيضا هو تقنية NXTPAPER البديلة عن تقنيات الحبر الإلكتروني المستعملة في شاشات الهواتف والحواسب حاليا، والتي تبعا لمطوريها ستحدث نقلة نوعية في مستقبل الشاشات الإلكترونية، وستجعل الشاشات أقل استهلاكا للطاقة وأقل ضررا على العين.

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وبالإضافة للأجهزة المذكورة كشفت الشركة أيضا عن سماعات MoveAudio S200 اللاسلكية المتطورة، والتي زودتها بخصائص عزل الضوضاء الخارجية، ميزة لتوفير الطاقة تعتمد على إيقاف عمل السماعة عند نزعها من الأذن، أما سعر هذه السماعات في الأسواق فنحو 100 يورو تقريبا.

المصدر: 3dnews