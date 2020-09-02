الهند تحظر لعبة PUBG و117 تطبيقا صينيا أخرى
Reuters FABRIZIO BENSCH
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في ضربة رقمية ضد الصين، تتجه الهند إلى حظر 118 تطبيقا مرتبطة بالصين، بما فيها تطبيقات شهيرة مثل Baidu ولعبة PUBG Mobile.
وهذه هي المرة الثانية التي تحظر فيها الهند تطبيقات صينية، بعد أن سبق وأن حظرت تطبيق TikTok وWeChat و59 تطبيقا أخرى مقرها الصين في يونيو بسبب مخاوف أمنية ليرتفع إجمالي تطبيقات الهواتف الصينية المحظورة في الهند إلى 224.
وقالت الحكومة في إشعارها الذي أعلنت فيه حظر التطبيقات إنها "تضر بسيادة وسلامة الهند، والدفاع عنها، وعن أمنها" .
المصدر: India Today