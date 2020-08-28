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ميزات جديدة تظهر في متصفح Chrome

العالم الرقمي و Social media

ميزات جديدة تظهر في متصفح Chrome
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أعلنت غوغل مؤخرا عن إطلاق النسخة 85 من متصفح Chrome، التي زودتها بعدد من الميزات الجديدة والعملية.

وعند تطوير غوغل لنسخة Chrome 85  حاول المصممون جعل هذه النسخة أكثر عملية لأجهزة المستخدمين، وزودوها بميزات تخفف الضغط عن معالجات الحواسب وشبكات الإنترنت.

ومن حيث المبدأ تعمل هذه الميزات على تقليل نشاط علامات التبويب المفتوحة في الخلفية أثناء استعمال الإنترنت، ففي حال عدم استخدام إحدى الصفحات المفتوحة أثناء استعمال الإنترنت لمدة تزيد عن 5 دقائق تنتقل الصفحة لوضعية "الثبات" ويقل تبادل البيانات بينها وبين الشبكة بمعدل كبير ما يخفف الضغط على معالج الحاسب والشبكات.

ميزات جديدة تظهر في متصفح Chrome
blog.chromium.org

وأشارت غوغل أيضا إلى أن نسخة Chrome 85 أصبحت أسرع في تحميل البيانات في صفحات الإنترنت بفضل التعديلات التي أدخلت على ما يسمى بتوجيه البيانات.

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وبالإضافة لكل ما سبق فإن متصفح كروم انتقل إلى نظام 64 يابت في أجهزة أندرويد، وما يوفر استفادة أفضل من تقنيات هذه الأجهزة وسرعة أكبر في التعامل مع البيانات.

المصدر: ixbit

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