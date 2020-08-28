أحدث الهواتف المنافسة من سوني

قررت شركة سوني منافسة هواتف سامسونغ المتوسطة الفئة بهاتف جديد، سعره مقبول ومزود بمواصفات جيدة.

ويأتي هاتف Xperia 8 Lite من حيث التصميم شبيها جديا بهواتف Xperia 10 التي طرحتها سوني العام الفائت.

وحصل هذا الجهاز على شاشة بمقاس 6 بوصات، وأبعاد "21:9"، دقة عرضها تعادل (2520/10809 بيكسل، قادرة على عرض فيديوهات Full HD+.

أما المعالج فيه فأتى ثماني النوى من نوع Snapdragon 630، وذاكرة الوصول العشوائي بحجم 4 غيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلية 64 غيغابايت قايلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية.

وزودت سوني هذا الهاتف بمنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB-C للشحن ونقل البيانات، وبطارية بسعة 2870 ميلي أمبير، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ونظام تشغيل Android 9 Pie.

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أما الكاميرا الأساسية للجهاز فقد جاءت ثنائية العدسة بدقة (12+8) ميغابيكسل، بفتحات عدسات F/1,8 و F/2,4، والكاميرا الأمامية أتت بدقة 8 ميغابيكسل، تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

وسيطرح هذا الهاتف في اليابان وأسواق العالم قريبا بسعر 280 دولارا تقريبا.

المصدر: ixbit