ميزة مهمة وعملية قد تظهر في "واتس آب"

أعلن موقع WABetaInfo أن القائمين على تطبيق "واتس آب" يعملون على اختبار ميزة جديدة ستجعل التطبيق أكثر عملية بالنسبة للمستخدمين.

وأشار الموقع إلى أن الميزة المنتظرة والتي يتم اختبارها لأجهزة أندرويد حاليا ستمكن مستخدمي "واتس آب" من معرفة أحجام الملفات المرتبطة بهذا التطبيق في أجهزتهم، كمعرفة المساحة التي تشغلها الملفات المرسلة عبر التطبيق في ذاكرة الهاتف، وكذلك معرفة أحجام البيانات المتعلقة بالدردشات والمراسلات.

وتبعا للموقع فإن الميزة المذكورة لا تزال قيد الاختبار، ومن غير المعروف بعد موعد إطلاقها المحدد للمستخدمين.

📊 WhatsApp is implementing new tools for Storage Usage on Android!

WhatsApp is developing other tools for the redesigned Storage Usage section!

Other tools might be introduced in future.https://t.co/HbNzutmyeD

NOTE: These tools and redesign will be available in future. iOS too. — WABetaInfo (@WABetaInfo) August 23, 2020

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ويعمل القائمون على تطبيق "واتس آب" على اختبار وإدخال ميزات جديدة على هذا التطبيق باستمرار ليكون أكثر فائدة للمستخدمين، فمنذ مدة زودوه بميزات تسمح بالتحقق من صحة الرسائل المعاد إرسالها، كما يعملون على تطوير ميزة تبيح استعمال التطبيق من أكثر من هاتف أو جهاز ذكي عبر حساب واحد بنفس الوقت.

المصدر: نوفوستي