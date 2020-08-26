 
مباشر

ميزة مهمة وعملية قد تظهر في "واتس آب"

العالم الرقمي و Social media

ميزة مهمة وعملية قد تظهر في
Sputnik natalya sileverstova
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/olqz

أعلن موقع WABetaInfo أن القائمين على تطبيق "واتس آب" يعملون على اختبار ميزة جديدة ستجعل التطبيق أكثر عملية بالنسبة للمستخدمين.

وأشار الموقع إلى أن الميزة المنتظرة والتي يتم اختبارها لأجهزة أندرويد حاليا ستمكن مستخدمي "واتس آب" من معرفة أحجام الملفات المرتبطة بهذا التطبيق في أجهزتهم، كمعرفة المساحة التي تشغلها الملفات المرسلة عبر التطبيق في ذاكرة الهاتف، وكذلك معرفة أحجام البيانات المتعلقة بالدردشات والمراسلات.

وتبعا للموقع فإن الميزة المذكورة لا تزال قيد الاختبار، ومن غير المعروف بعد موعد إطلاقها المحدد للمستخدمين.

إقرأ المزيد
"واتس آب" قد يحصل على ميزة انتظرها المستخدمون لسنوات!

ويعمل القائمون على تطبيق "واتس آب" على اختبار وإدخال ميزات جديدة على هذا التطبيق باستمرار ليكون أكثر فائدة للمستخدمين، فمنذ مدة زودوه بميزات تسمح بالتحقق من صحة الرسائل المعاد إرسالها، كما يعملون على تطوير ميزة تبيح استعمال التطبيق من أكثر من هاتف أو جهاز ذكي عبر حساب واحد بنفس الوقت.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا