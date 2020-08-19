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حساب RT "يختفي" من قوائم البحث على "تويتر"

العالم الرقمي و Social media

حساب RT
Reuters KP/AA/KC/smc/SN/ys/YH
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أعلنت قناة RT الناطقة باللغة الروسية أن حساب القناة لم يعد يظهر للمستخدمين في قوائم البحث على "تويتر".

وقالت القناة في تغريدة لها على الموقع المذكور: "إن لم يكن مستخدم تويتر متابعا لصفحتنا على التطبيق من قبل فلن يتمكن من العثور عليها في قوائم البحث على التطبيق، وحتى لو قام بكتابة سطر كامل من إحدى تغريداتنا في قائمة البحث فلن يحصل على نتيجة".

و نوهت القناة بأن "تويتر" وضعت أوائل أغسطس الجاري على الحسابات التابعة لـ RT على موقعها علامة تشير إلى أن هذه الحسابات تعود لـ "وسائل إعلام تابعة للدولة"، في حين أن حساب "راديو الحرية" الذي يرعاه الكونغرس الأمريكي على سبيل المثال لم توضع بجانب حسابه مثل تلك العلامة.

وعلقت وزارة الخارجية الروسية على الموضوع المذكور بأن "مصادر الإعلام الغربي التي تتلقى تمويلا من الحكومة لم تطلها مثل تلك الإجراءات".

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وكما يعتقد بعض الدبلوماسيين فإن مثل هذه الإجراءات "تعتبر انتهاكا لمبادئ الديموقراطية الأساسية التي تضمن التدفق الحر للمعلومات والوصول إليها دون عوائق".

المصدر: RT

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