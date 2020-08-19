حساب RT "يختفي" من قوائم البحث على "تويتر"

أعلنت قناة RT الناطقة باللغة الروسية أن حساب القناة لم يعد يظهر للمستخدمين في قوائم البحث على "تويتر".

وقالت القناة في تغريدة لها على الموقع المذكور: "إن لم يكن مستخدم تويتر متابعا لصفحتنا على التطبيق من قبل فلن يتمكن من العثور عليها في قوائم البحث على التطبيق، وحتى لو قام بكتابة سطر كامل من إحدى تغريداتنا في قائمة البحث فلن يحصل على نتيجة".

⚡️Twitter перестал выдавать аккаунт RT в поиске.



Если пользователь не был ранее подписан, то через поиск ему не удастся найти нашу страницу. Даже если набрать строчку из твита полностью, результата также не будет pic.twitter.com/zHlkUGjvCf — RT на русском (@RT_russian) August 19, 2020

و نوهت القناة بأن "تويتر" وضعت أوائل أغسطس الجاري على الحسابات التابعة لـ RT على موقعها علامة تشير إلى أن هذه الحسابات تعود لـ "وسائل إعلام تابعة للدولة"، في حين أن حساب "راديو الحرية" الذي يرعاه الكونغرس الأمريكي على سبيل المثال لم توضع بجانب حسابه مثل تلك العلامة.

Ранее Twitter отметил аккаунт RT маркировкой, обозначающей «прямую или косвенную связь медиааккаунта с государством». Twitter также сообщал, что посты аккаунтов с лейблом не будут продвигаться соцсетью pic.twitter.com/QpgJMyLGKN — RT на русском (@RT_russian) August 19, 2020

وعلقت وزارة الخارجية الروسية على الموضوع المذكور بأن "مصادر الإعلام الغربي التي تتلقى تمويلا من الحكومة لم تطلها مثل تلك الإجراءات".

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وكما يعتقد بعض الدبلوماسيين فإن مثل هذه الإجراءات "تعتبر انتهاكا لمبادئ الديموقراطية الأساسية التي تضمن التدفق الحر للمعلومات والوصول إليها دون عوائق".

المصدر: RT