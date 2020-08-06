"تويتر" يطلق علامة "وسائل إعلام تابعة للدولة" على حسابات RT ووسائل إعلام روسية أخرى

أعلنت شركة "تويتر" عن وضع علامة "وسائل إعلام تابعة للدولة" على حسابات تابعة لبعض وسائل الإعلام، منها حسابات RT ووسائل إعلام روسية أخرى.

وتم وضع العلامة المذكورة على الحسابات التابعة لقنوات شبكة RT الناطقة بالعربية والإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية، بالإضافة إلى وكالتي "سبوتنيك" و"نوفوستي" التابعتين للوكالة الإعلامية الدولية "روسيا سيغودنيا"، ووكالة "تاس" الروسية و"شينخوا" الصينية.

وقالت شركة "تويتر" تعليقا على قرارها: "نعتقد أن من حق الناس أن يعرفوا أن حسابا معينا مرتبطا بشكل مباشر أو غير مباشر بالجهات الحكومية".

مع ذلك، لم يتم وضع العلامة على العديد من وسائل الإعلام الأخرى التي تحصل على التمويل من الدولة، مثل "إذاعة الحرية" الأمريكية أو "بي بي سي" البريطانية.

وأكد المتحدث باسم الشركة عدم وجود أي وسائل إعلام أمريكية على قائمة المؤسسات الإعلامية التي تم وضع العلامة المذكورة على حساباتها.

وقالت "تويتر" إنها لم تقم بذلك لاعتبارها أن تلك وسائل الإعلام تتبع "سياسة تحريرية مستقلة"، حسب تعبيرها.

مدير "روسيا سيغودنيا": لا نخجل من دولتنا

وردا على قرار "تويتر"، دعت وكالة "روسيا سيغودنيا" الشركة إلى اتباع نفس السياسات تجاه وسائل الإعلام الغربية لتفادي الاتهام بالمعايير المزدوجة.

وقال المدير العام للوكالة الروسية، دميتري كيسيليوف: "خلافا عن الولايات المتحدة نحن لا نخجل من دولتنا. ووسائل إعلام تابعة للدولة هي من التقاليد الأوروبية، وهي موجودة في فرنسا وإيطاليا. أما "بي بي سي" فتعتمد على الضريبة التي تجنيها الدولة".

وتساءل: "هل تريد "تويتر" أن تحرم متابعيها من الاختيار؟".

المصدر: RT+وكالات