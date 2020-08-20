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غوغل تجعل متصفح Chrome أكثر أمانا

العالم الرقمي و Social media

غوغل تجعل متصفح Chrome أكثر أمانا
Reuters DR
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أعلنت شركة غوغل عن نيتها طرح ميزات جديدة في النسخة القادمة من متصفح Chrome لجعل المتصفح أكثر أمانا وحماية لبيانات المستخدمين.

وتبعا للخبراء في غوغل فإن إحدى أهم المشكلات التي قد تهدد أمان بيانات مستخدمي الإنترنت أثناء تصفحهم لبعض المواقع هو استخدام بروتوكولات HTTP التي تعتبر غير آمنة أحيانا، لذا تعمل غوغل حاليا على تطوير متصفح Chrome لجعله قادرا على توجيه المستخدمين أثناء التصفح إلى بروتوكولات HTTPS التي تشفر حركة مرور البيانات.

وللحفاظ على خصوصية بيانات المستخدمين وأجهزتهم بدأت غوغل بتطوير ميزات جديدة للنسخة 86 القادمة من متصفح Chrome، حيث ستظهر هذه النسخة للمستخدم أن الموقع الذي يتصفحه غير آمن في حال كان الدخول إليه عبر بروتوكلات HTTP مثلا، كما سيختفي شعار القفل من شريط العناوين العلوي في المتصفح مع مثل هذه المواقع، لينتبه المستخدم أنها غير محمية.

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وستحمل نسخة المتصفح الجديدة أيضا ميزات تمنع الملء التلقائي لكلمات المرور في حال لاحظ المتصفح أن الموقع غير آمن من ناحية الخصوصية، وسيظهر المتصفح تحذيرا باللون الأحمر للمستخدم بهذا الشأن، لكي يقوم المستخدم بملء حقول كلمات المرور ببيانات أكثر تعقيدا ويصعب اختراقها.

المصدر: 3dnews

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