غوغل تعلن عن تحول كبير في منصة Gmail

أعلنت غوغل أن الإصدار الجديد من خدمة Gmail سيحول هذه المنصة لأكثر من وسيلة للمراسلة فقط.

وتبعا لشركة غوغل فإن الإصدار الجديد من Gmail بات يجمع في هذه المنصة عددا من الخدمات التابعة للشركة، مثل خدمة Mail للمراسلة، وخدمة Rooms و Chat و Meet، ما يمكن من استعمالها للمراسلة وإجراء مكالمات الصوت والفيديو الجماعية وإرسال الملفات والبيانات التي قد تسخدم للعمل بشكل عملي وسريع.

gsuiteupdates.googleblog.com

واوضح الخبراء في غوغل أن خدمة Chat في Gmail ستمكن المستخدمين من الاعتماد عليها في مراسلة الأفراد والمجموعات الصغيرة مباشرة، أما خدمة Rooms فستمكن من خلق مساحة للعمل على المشاريع الجديدة ضمن الشرات، وعن طريقة Meet سيكون بإمكان المستخدم إنشاء مكالمات فيديو جماعية أو فردية.

gsuiteupdates.googleblog.com

إقرأ المزيد

كما سيسمح الإصدار الجديد من Gmail للمستخدم من تعديل الملفات والمستندات دون الحاجة إلى الخروج من الخدمة، وسيزوده بإخطارات حول غرف الدردشة وتحديثاتها، كما سيساعده على ضبط إعدادات "عدم الإزعاج" لحجب الإشعارات والرسائل والاتصالات في أوقات معينة.

المصدر: 3dnews