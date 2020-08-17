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غوغل تعلن عن تحول كبير في منصة Gmail

العالم الرقمي و Social media

غوغل تعلن عن تحول كبير في منصة Gmail
youtube/ Techno Window
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أعلنت غوغل أن الإصدار الجديد من خدمة Gmail سيحول هذه المنصة لأكثر من وسيلة للمراسلة فقط.

وتبعا لشركة غوغل فإن الإصدار الجديد من Gmail بات يجمع في هذه المنصة عددا من الخدمات التابعة للشركة، مثل خدمة Mail للمراسلة، وخدمة Rooms و Chat و Meet، ما يمكن من استعمالها للمراسلة وإجراء مكالمات الصوت والفيديو الجماعية وإرسال الملفات والبيانات التي قد تسخدم للعمل بشكل عملي وسريع.

غوغل تعلن عن تحول كبير في منصة Gmail
gsuiteupdates.googleblog.com

واوضح الخبراء في غوغل أن خدمة  Chat في Gmail ستمكن المستخدمين من الاعتماد عليها في مراسلة الأفراد والمجموعات الصغيرة مباشرة، أما خدمة Rooms فستمكن من خلق مساحة للعمل على المشاريع الجديدة ضمن الشرات، وعن طريقة  Meet سيكون بإمكان المستخدم إنشاء مكالمات فيديو جماعية أو فردية.

غوغل تعلن عن تحول كبير في منصة Gmail
gsuiteupdates.googleblog.com
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كما سيسمح الإصدار الجديد من Gmail للمستخدم من تعديل الملفات والمستندات دون الحاجة إلى الخروج من الخدمة، وسيزوده بإخطارات حول غرف الدردشة وتحديثاتها، كما سيساعده على ضبط إعدادات "عدم الإزعاج" لحجب الإشعارات والرسائل والاتصالات في أوقات معينة.

المصدر: 3dnews

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