أحدث هواتف سامسونغ يصمد في أصعب الاختبارات (فيديو)

تتطلع عيون عشاق أجهزة سامسونغ إلى هاتف Note 20 Ultra الجديد بمواصفاته المتنوعة والممتازة، فهل يلبي هذا الجهاز متطلبات المستخدمين من حيث المتانة أيضا؟

وكعادتها ومع ظهور كل هاتف جديد ومميز قامت قناة JerryRigEverything الشهيرة على يوتيوب بعرض مقطع فيديو اختبرت فيه متانة Galaxy Note 20 Ultra وقدرته على تحمل أصعب الاختبارات.

وعند محاولة خبير القناة ثني الهاتف بكلتا يديه أظهر هذا الجهاز ومثل أجهزة Note السابقة من سامسونغ متانة كبيرة، ولم يتعرض هيكله أو شاشته للانحناء أو التشوه.

أما واجهة الجهاز الخلفية والزجاج الواقي للكاميرات فقد أظهرا مقاومة ممتازة للخدوش عند محاولة تجريحهما بشفرة حادة، وكذلك الزجاج المقاوم للشاشة أظهر مقاومة للخدوش من الدرجة السادسة، ولم يصمد أمام الخدوش فقط طلاء جوانب الهيكل.

وفي اختبار تحمل النار عرض الخبير شاشة الهاتف للهب الولاعة لـ 30 ثانية تقريبا، ورغم الأثر الصغير الذي بقي على الشاشة إلا أنها استمرت بالعمل بشكل طبيعي ولم تتأثر خاصية اللمس فيها.

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كما حاول الخبير في الفيديو إظهار الأجزاء الداخلية لقلم الهاتف بعد كسره، والآلية والتقنيات التي يعتمد عليها القلم، والتي قلما تظهر للمستخدمين في فيديوهات عبر الإنترنت.

المصدر: ixbt