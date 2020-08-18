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مايكروسوفت تودع متصفح Explorer !

العالم الرقمي و Social media

مايكروسوفت تودع متصفح Explorer !
youtube/Learn Windows 10 and Computers
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أعلنت شركة مايكروسوفت رسميا عن نيتها التخلي عن دعم متصفح Internet Explorer بشكل تدريجي.

وأوضحت الشركة في مدونة لها على الإنترنت أنه واعتبارا من 30 نوفمبر القادم سيتوقف دعم Internet Explorer بنسخته الـ 11 في تطبيق Microsoft Teams.

واعتبار من 17 أغسطس عام 2021 ستتوقف تطبيقات وخدمات  Microsoft 365 عن دعم المتصفح المذكور أيضا، أي أن مستخدمي أنظمة ويندوز الذين يستفيدون من هذه الخدمات سيحصلون على ميزات محدودة من المتصفح أو لن يعمل عندهم بشكل كامل بعد عام.

مايكروسوفت تودع متصفح Explorer !
.microsoft.com

وأشارت مايكروسوفت إلى أن Internet Explorer بنسخته الـ 11 يستعمل منذ العام 2011، ومن حينها تطورت المتصفحات المنافسة بشكل ملحوظ لتلبي احتياجات المستخدمين والتغييرات التي طرأت على مواقع الإنترنت.

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ويرى بعض الخبراء أن هذه الإجراءات خطوة عملية من قبل مايكروسوفت لدعم متصفحها الجديد Edge الذي أوجدته ليكون بديلا عن Explorer أساسا.

المصدر: ixbit

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