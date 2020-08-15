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آبل تعالج مشكلات هواتفها بتحديث جديد لـ iOS

العالم الرقمي و Social media

آبل تعالج مشكلات هواتفها بتحديث جديد لـ iOS
youtube/Simple Alpaca
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أعلنت شركة آبل عن إطلاق تحديث جديد لأنظمة iOS المشغلة لأجهزتها الذكية، عالجت من خلاله العديد من المشكلات التي عانى منها مستخدمو هذه الأجهزة.

وتبعا لآبل فإن الإصدار iOS 13.6.1 الجديد والذي يحمل رمز 17G6080 طور لحل بعض مشكلات هواتف آيفون، والتي كان أبرزها عدم قدرة الهواتف على حذف ملفات النظام غير الضرورية عند امتلاء ذاكرة الهاتف بشكل كبير، ما تسسبب ببطء عمل الهواتف أحيانا.

أما المشكلة الثانية التي عالجها التحديث الأخير فهي مشكلة كانت تؤدي لظهور لون أخضر على بعض شاشات هواتف "آيفون-11" و"آيفون-11 برو" عند استعمالها في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وعالجت آبل مع هذا التحديث أيضا مشكلات في هواتف آيفون كانت تتعلق بميزة "الإشعارات حول جهات الاتصال".

وللحصول على التحديث الجديد يجب على مستخدمي هواتف آيفون التوجه إلى قائمة الإعدادات "Settings"، ومن ثم الضغط على خيار "عام" أو General، وبعدها Software Update.

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ويعقد أن iOS 13.6.1 هي آخر نسخة ستطرحها آبل من أنظمة iOS لهواتفها قبل أن تنتقل إلى اعتماد أنظمة iOS في هذه الأجهزة، والتي ستحمل معها العديد من الميزات الجديدة للمستخدمين.

المصدر: 3dnews

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