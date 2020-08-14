مايكروسوفت تعلن أخيرا عن سعر ومواصفات هاتفها القابل للطي

أعلنت شركة مايكروسوفت العاشر من سبتمبر القادم موعدا للإعلان الرسمي عن هاتفها القابل للطي Surface Duo، وكشفت عن سعر هذا الجهاز وأهم مواصفاته التقنية.

وتبعا للشركة فإن الهاتف سيطرح في الأسواق بسعر 1400 دولار، أي أنه سيكون أغلى من منافسيه من سامسونغ وموتورولا.

وسيحصل الهاتف على هيكل قابل للطي بسماكة 9.6 ملم عند طيه، وسمكه 4.8 ملم حين يكون مفتوحا، وعلى شاشتين ستشكلان عند فتح الهيكل على مصراعيه شاشة كبيرة بمقاس 8.1 بوصة، بدقة عرض كلية تعادل (1700/1800) بيكسل.

ورغم السعر المرتفع لهذا الهاتف إلى أن منتظريه صدموا بأنه لن يزود بتقنيات للاتصال مع شبكات الجيل الخامس الخلوية، كما أنه يخلو حتى من شريحة NFC الضرورية لعمليات الدفع الإلكتروني والاقتران اللاسلكي القريب مع بقية الأجهزة.

وسيعمل Surface Duo الجديد بمعالج Snapdragon 855 ثماني النوى، وبذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 256 غيغابايت، ومن الواضح من الفيديوهات الترويجية التي نشرتها مايكروسوفت أنه حصل على قلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة.

إقرأ المزيد

ودعمته مايكروسوفت بكاميرا بدقة 11 ميغابيكسل، وببطارية بسعة 2566 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 18 واطا، وبنظام تشغيل من نوع "أندرويد" على الأغلب سيكون "أندرويد-10".

المصدر: ixbit