العملاقة Xiaomi تكشف عن هاتف بكاميرات وميزات غير مسبوقة!

كشفت شركة Xiaomi عن هاتفها الأحدث الذي أتى بكاميرات وميزات لم تحصل عليها الهواتف الذكية من قبل.

أبرز ما يميز هاتف Mi 10 Ultra الجديد هو الكاميرا الأساسية التي أتت بـ 4 عدسات، فيها عدسة بدقة 48 ميغابيكسل مع ميزة تقريب بصري بمعدل X5 وميزة تقريب رقمية بمعدل X120 هي الأقوى من نوعها في جميع كاميرات الهواتف .

كما احتوت هذه الكاميرا على عدسة أخرى بدقة 48 ميغابيكسل، وعلى عدسة خاصة لقياس عمق الصورة، وعدسة بدقة 12 ميغابيكسل مخصصة لالتقاط صور فائقة العرض تعجز عن التقاطها كاميرات الهواتف الأخرى، أما الكاميرا الأمامية فأتت بدقة 20 ميغابيكسل وتعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

والميزة المهمة الأخرى في هذا الهاتف الشحن السريع للبطارية Mi Turbo Charge، والتي تشحن باستطاعة 120 واطا، ويمكنها ملء سعة بطارية الجهاز في غضون 20 دقيقة فقط.

وزودت Xiaomi الجهاز أيضا ببطارية بسعة 4500 ميلي أمبير، وبمعالج Snapdragon 865 ثماني النوى، وذواكر وصول عشوائي من نوع LPDDR5 بحجم 8/12/16 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية UFS 3.1 بحجم 128/256/512 غيغابايت، وبواجهات MIUI 12 المبنية على نظام "أندرويد-10".

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وسيبلغ سعر نسخة الهاتف المزودة بذواكر 8/128 غيغابايت 760 دولارا، أما النسخة بذواكر 8/256 غيغابايت فسعرها 805 دولارات، والنسخة بذواكر 12/256 غيغابايت بسعر 865 دولارا، والنسخة بذواكر 12/512 غيغابايت سيصل سعرها إلى 1005 دولارات.

المصدر: ixbit