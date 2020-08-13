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أحدث أجهزة التلفاز الذكية من سوني

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أحدث أجهزة التلفاز الذكية من سوني
youtube/Digital Trends
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بدأت شركة سوني مؤخرا بطرح النماذج الجديدة من أجهزة A8 التي طورتها لتكون من بين أفضل التلفزيونات الذكية في الأسواق.

وتبعا للشركة فإن أجهزة التلفاز الجديدة ستطرح بنموذجين، نموذج بمقاس 55 بوصة، ونموذج كبير بمقاس 65 بوصة، زود كلاهما بشاشات OLED بدقة عرض (3840/2160) بيكسل، قادرة على عرض فيديوهات 4k  و8k، ويبلغ تردد هذه الشاشات 120 هيرتزا.

كما حصلت هذه الأجهزة على العديد من تقنيات عرض الصور والأصوات الحديثة مثل تقنيات HDR10 وتقنيات Dolby Vision HDR، وزودت هياكلها بأربع مكبرات صوت، مكبرات باستطاعة 10 واط، واثنان آخران باستطاعة 5 واط.

وزودتها سوني أيضا بميزات للتعامل مع تقنيات Android TV، ومساعد صوتي مدمج من غوغل، إضافة إلى تقنيات تدعم خدمات Apple AirPlay و HomeKit.

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وجاءت هذه التلفزيونات بمنافذ مختلفة لوصلها مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى والحواسب، وجهزت بمستقبلات للاتصال اللاسلكي مع شبكات Wi-Fi، وتقنيات للتحكم بسطوع الشاشة تبعا لشدة الإضاءة

المصدر: ixbit

 

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