إل جي تعلن عن حاسب أنيق متطور وخفيف الوزن

كشفت شركة إل جي مؤخرا عن النموذج الأحدث من حواسب gram التي تعتبر من بين أفضل الحواسب المحمولة لمواصفاتها المميزة وتصاميمها الأنيقة.

وجاء حاسب gram الجديد بهيكل رقيق ومتين مصنوع من البلاستيك والمعدن يزن 1350 غ فقط، ما يجعله من بين أخف الحواسب المحمولة الكبيرة وزنا.

كما حصل هذا الجهاز على شاشة IPS رقيقة الحواف، بمقاس 17.3 بوصة، دقة عرضها تعادل (2560/1600) بيكسل، بتردد 60 بيكسلا، ويمكن تقسيمها أثناء عرضها للصورة للقيام بعدة مهام في وقت واحد.

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الجهاز معالجات Intel Core i7-1035G7 من الجيل الحديث، فيها أنوية يصل ترددها إلى 3.7 غيغاهيرتز، بالإضافة إلى ذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت يمكن توسيعها حتى 16 غيغابايت، فضلا عن ذواكر أقراص تخزين داخلية من نوع SSD بسعة 512 غيغابايت.

ودعمت إل جي هذه الحواسب ببطاريات باستطاعة 80 واطا تكفيها لتعمل لأكثر من 8 ساعات متواصة، ويمكن شحنها عبر شواحن سريعة باستطاعة 15 واطا، كما زودتها بـ 3 منافذ USB 3.1 Gen2، ومنفذ USB Type C لنقل البيانات بسرعة، ومنفذ Thunderbolt 3، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

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ويمكن لهذه الأجهزة الاتصال لاسلكيا مع الحواسب والهواتف الذكية عبر تقنية "بلوتوث-5"، كما يمكنها العمل مع شبكات الإنترنت اللاسلكية الحديثة من الفئة السادسة، أما أسعارها في الأسواق فستتراوح ما بين 750 و1300 يورو تقريبا تبعا للمواصفات.

المصدر: ixbit