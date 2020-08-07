أهم ما يميز ساعات Galaxy Watch 3 الجديدة من سامسونغ

خلال حدث Galaxy Unpacked كشفت سامسونغ في 5 أغسطس الجاري عن مجموعة جديدة من الأجهزة الذكية المميزة، كانت من بينها النماذج الأحدث من ساعات Galaxy Watch.

وأشارت سامسونغ إلى أن ساعاتها الذكية الجديدة ستأتي بنموذجين، صنعت هياكلها الأساسية من البلاستيك والفولاذ والتيتانيوم، وتمت حمايتها من الماء والغبار وفق معايير IP68 العالمية، كما يمكن لمستخدميها استعمالها تحت الماء على أعماق تصل إلى 50 م.

وتعمل هذه الساعات بمعالجات SoC Exynos 9110 بتردد يصل إلى 1.15 غيغاهيرتز، وبذواكر وصول عشوائي 1 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 8 غيغابايت، ونظام تشغيل Tizen OS 5.5.

ويأتي النموذج الأول من هذه الساعات بهيكل أساسي بمقاس (45/ 46.2 /11.1) ملم، يزن 53.8 غ، وشاشة بمقاس 1.4 بوصة محمية بزجاج Corning Gorilla Glass DX، وبطارية بسعة 340 ميلي أمبير.

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أما النموذج الثاني الأصغر حجما فأتى بهيكل أساسي بأبعاد (41 /42.5/11.3) ملم، يزن 49.2 غ، وشاشة بمقاس 1.2 بوصة محمية بزجاج Corning Gorilla Glass DX أيضا، والبطارية فيها بسعة 247 ميلي أمبير.

كما ذودت سامسونغ نموذجي هذه الساعات بشرائح NFC للدفع الإلكتروني، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وشرائح للاتصال اللاسلكي مع شبكات LTE و Bluetooth 5.0 و Wi-Fi b/g/n.

المصدر: ixbt