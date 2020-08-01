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هواوي تعلن عن ساعة ذكية للأطفال مزودة بكاميرتين ومواصفات ممتازة

العالم الرقمي و Social media

هواوي تعلن عن ساعة ذكية للأطفال مزودة بكاميرتين ومواصفات ممتازة
youtube/Sparrows News
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قررت هواوي هذا العام تعزيز مواقعها في سوق الإلكترونيات المحمولة، وكشفت عن ساعة ذكية للأطفال مزودة بمواصفات متطورة.

ومن أكثر ما يميز ساعة Huawei 4X الجديدة هو هيكلها المقاوم للصدمات والماء وفق أحدث المعايير العالمية، وحصولها على كاميرتين تجعلانها أداة عملية للتصوير والتواصل عبر الفيديو.

وتأتي الكاميرا الأمامية التي تستخدم لمكالمات الفيديو في هذه الساعة بدقة 5 ميغابيكسل، أما الكاميرا الثانية والتي تستعمل للتصوير فأتت بفتحة عدسة كبيرة F / 2.0، وميزة التقريب الرقمي للصورة بمعدل X4، ونظام ذكاء صناعي يساعدها على تحديد هوية الأشياء التي تصورها والبحث عن معلومات حولها في الإنترنت، ما يساعد الأطفال على التعلم.

كما زودت هذه الساعة بشاشة AMOLED بمقاس 1.41 بدقة (360/320) بيكسل، قادرة على عرض الصور والرسائل والتطبيقات، وعلى ذاكرة وصول عشوائي 1 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 16 غيغابايت.

هواوي تعلن عن ساعة ذكية للأطفال مزودة بكاميرتين ومواصفات ممتازة
youtube/Sparrows News
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وزودتها هواوي ببطارية بسعة 800 ميلي أمبير تكفيها لتعمل 4 أيام تقريبا، يمكن شحن 50% من سعتها في ظرف 20 دقيقة فقط، إضافة إلى أنظمة GPS وBeidou و GLONASS وGALILEO لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وتقنيات تخولها من الاتصال مع شبكات Bluetooth و LTE.

المصدر: 4APK

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