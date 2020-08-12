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خرائط غوغل تعود لساعات وبعض أنظمة آبل الإلكترونية

العالم الرقمي و Social media

خرائط غوغل تعود لساعات وبعض أنظمة آبل الإلكترونية
Reuters DR/DAM
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أعلنت شركة غوغل أن تحديثات جدية لـ Google Maps ستعيد هذه الخرائط لمستخدمي ساعات آبل الذكية وأنظمة CarPlay في السيارات.

وأشارت غوغل في تدوينة لها على الإنترنت إلى أن التحديثات بدأت بالوصول إلى مستخدمي أنظمة CarPlay في السيارات اعتبارا من 10 أغسطس الجاري، وهذا يعني أن مستخدمي هذه الأنظمة سيتمكنون من الاعتماد على الخرائط في تحديد أماكنهم ووجهات تنقلهم.

 كما ستسمح خدماتCarPlay للمستخدمين باعتماد هذه الأنظمة للاستماع إلى الموسيقى واستعمال ميزات "بودكاست"، والتواصل صوتيا مع مساعد "سيري" الصوتي الخاص بآبل.

خرائط غوغل تعود لساعات وبعض أنظمة آبل الإلكترونية
blog.google/

كما أوضحت غوغل أن خدمات Google Maps من المفترض أن تظهر في ساعات Apple Watch من جديد في غضون الأسابيع المقبلة القادمة.

خرائط غوغل تعود لساعات وبعض أنظمة آبل الإلكترونية
blog.google/
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وتعد هذه الخطوة مهمة جدا بالنسبة لمستخدمي ساعات آبل الذكية وخصوصا أن الخرائط المذكورة كانت قد حجبت من ساعاتهم منذ عام 2017، وكانت آبل قد أطلقت العديد من الوعود للسماح باستخدامها مجددا في هذه الساعات.

المصدر: ixbit

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