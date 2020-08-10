هواوي تتحضر لإطلاق هاتف منافس آخر لشبكات 5G

كشفت قناة Slashleaks المتخصصة بشؤون التقنية على الإنترنت أن شركة هواوي تتحضر لإطلاق هاتف منافس آخر سيعمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية.

وتبعا للتسريبات فإن الهاتف الجديد سيأتي بهيكل مقاوم للماء والغبار، مزود بشاشة تملأ كامي مساحة واجهته الأمامية تقريبا فيها فتحة صغيرة مخصصة للكاميرا الأمامية.

كما ستزود الحافة اليمنى للهيكل بماسح لبصمات الأصابع، أما الواجهة الخلفية فسيوجد عليها إطار مربع الشكل فيه 3 عدسات للكاميرا الأساسية ومصباح إضاءة من نوع LED.

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وسيضم الهيكل منفذ USB Typе-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذين لبطاقات الاتصال، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني.

ووفقا لموقع TENAA فإن الجهاز سيحمل اسم Huawei Enjoy 20 5G ، وستكون شاشته بمقاس 6.6 بوصة بدقة عرض (1600/720) بيكسل.

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أما الهيكل فسيكون بأبعاد (165.2/76/9.2) ملم، بوزن 188غ، والبطارية بسعة 4900 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، وذاكرة الوصول العشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية، والمعالج ثماني النوى يعمل بتردد يصل إلى 2.0 غيغابايت.

المصدر: 4pda