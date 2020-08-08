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كلمات مرور إيّاك أن تستخدمها لحماية حساباتك الإلكترونية!

العالم الرقمي و Social media

كلمات مرور إيّاك أن تستخدمها لحماية حساباتك الإلكترونية!
pexels.com/Soumil Kumar
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تعتبر الكلمات السرية أو رموز المرور من أهم الأدوات المستخدمة لحماية خصوصية الحسابات الإلكترونية، لكن الاختيار الخاطئ لهذه الرموز أحيانا قد يحولها لأداة تسهل اختراق الحسابات.

وحول هذا الموضوع قال الخبير التقني ومدير شركة "الاحتياطي الفكري"، بافل مياسوييدوف: "لطالما كانت كلمات المرور التي يسهل على الهاكرز اختراقها هي الكلمات التي يسهل تخمينها، مثل الكلمات التي تكتب بحروف متسلسلة خلف بعضها على لوحة المفاتيح في الحاسب مثل qwerty على سبيل المثال، أو حتى تلك التي تحوي أرقاما متسلسلة، لذا يجب تجنب هذا النوع من كلمات المرور لحماية الحسابات".

وأضاف "يجب على المستخدم عدم استعمال كلمات مرور تحوي رقم هاتفه أو اسمه أو تاريخ ميلاده، فهذه البيانات قد تكون معروفة للبعض، وقد تستغل لاختراق حسابه الإلكتروني، ولحماية المستخدمين من هجمات القرصنة الإلكترونية تطلب العديد من المواقع من المستخدم وضع كلمات مرور أكثر تعقيدا قد يصل عدد رموزها إلى 15 رمزا، وتضم أحرفا كبيرة وصغيرة بنفس الوقت".

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ونصح الخبير مستخدمي الإنترنت ومن يملكون أكثر من حساب إلكتروني باستخدام كلمات مرور مختلفة لكل حساب، ففي حال استعمال المستخدم كلمة المرور ذاتها لعدة حسابات وتمكن قراصنة الإنترنت من معرفتها قد يستغلوها لاختراق جميع الحسابات.

المصدر: نوفوستي

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