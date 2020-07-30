"هواوي" تزيح "سامسونغ" عن العرش

تفوقت "هواوي" الصينية على "سامسونغ" و"أبل" لأول مرة منذ 9 سنوات، وأزاح العملاق الصيني الجميع من قمة إنتاج الهواتف في العالم والتي سيطرت عليها سامسونغ لأعوام طويلة.

وذكرت شركة أبحاث السوق كاناليز في تقرير صدر الخميس، أن شركة معدات الاتصالات الصينية العملاقة هواوي تكنولوجيز أصبحت أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم خلال الربع الثاني من العام الحالي متفوقة للمرة الأولى على سامسونغ إلكترونيكس الكورية الجنوبية التي ظلت في المركز الأول لعدة سنوات.

وذكرت كاناليز أنه لأول مرة منذ 9 سنوات تحصل شركة غير "سامسونغ" و"أبل" الأمريكية على المركز الأول في إنتاج الهواتف الذكية على مستوى العالم.

يأتي ذلك في ما زالت هواوي تواجه عقوبات من جانب الولايات المتحدة مع تراجع مبيعاتها الخارجية بنسبة 27 في المئة خلال الربع الثاني بحسب تقرير كاناليز.

وبفضل تعافي الصين بسرعة نسبية من جائحة فيروس كورونا المستجد، تبيع هواوي حاليا أكثر من 70 في المئة من إنتاجها في السوق المحلية.

وفي حين تراجعت مبيعات هواوي خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 5 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، تراجعت مبيعات منافستها سامسونغ الكورية الجنوبية بنسبة 30 في المئة خلال الفترة نفسها بسبب الاضطرابات في أسواقها الرئيسية، مثل الولايات المتحدة وأوروبا والبرازيل نتيجة جائحة كورونا.

وتقول شركة كاناليز إن مبييعات هواوي خلال الربع الثاني بلغت 55.8 مليون هاتف ذكي، في حين بلغت مبيعات سامسونغ 53.7 مليون هاتف فقط.

المصدر: وكالات