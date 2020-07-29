الأردن يدخل عالم تصنيع الكمبيوترات نهاية العام الجاري

أعلنت وسائل إعلام عربية أن أحد المصانع الموجودة في مدينة مأدبا الصناعية بالأردن سيباشر نهاية 2020 بإنتاج أولى أجهزة الكمبيوتر والحواسب اللوحية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن المصنع المذكور والذي أسسته "مجموعة طلال أبوغزالة"، سيساهم في مراحل عمله الأولية بتوفير نحو 150 فرصة عمل للخبرات الأردنية، وسينتج حواسب بمواصفات عالمية.

وحول هذا الموضوع قال مؤسس المجموعة المذكورة، طلال أبو غزالة :" الفكرة أن يكون مصنعنا كأي مصنع عالمي ينتج من الأردن، وسياستنا هي أن نصنع منتجات بالمواصفات الدولية وبأحسن نوعية، وأن تكون أسعارنا منافسة.. لدينا ميزة كبيرة عن المنافسين كوننا نعتمد بشكل كبير في التسويق على مكاتبنا المنتشرة في مختلف بقاع العالم".

الاردن ينتج أول جهاز كمبيوتر نهاية العام الحالي https://t.co/Gq9682UFrI#الاردن#الاردن _اولا — Jordan News Agency (@Petranews) July 29, 2020

وأشار أبو غزالة إلى أن "هذا المصنع يعد الأول من نوعه في الأردن وفي المنطقة العربية ومحيطها، واستحداثه سيكون إضافة نوعية للاقتصاد الأردني، وسيوفر المزيد من فرص العمل، وسيدفع عجلة الإنتاح في مدينة مأدبا التي تعد من أحدث المدن الصناعية في الأردن".

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وأوضح أن تسويق الأجهزة التي سينتجها المعمل لن يكون في الأردن ودول المنطقة المحيطة فقط، وإنما على مستوى العالم، وستتم الاستفادة من الاتفاقيات التي وقعها الأردن مع الدول الأخرى في هذا المجال.

المصدر: وكالات