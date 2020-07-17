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هواوي تكشف عن أحدث حواسبها اللوحية بأسعار رخيصة

العالم الرقمي و Social media

هواوي تكشف عن أحدث حواسبها اللوحية بأسعار رخيصة
youtube/EIO TECH
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كشفت شركة هواوي مؤخرا عن حاسبين لوحيين جديدين بمواصفات جيدة وأسعار تجعلهما من أرخص الحواسب المنافسة في الأسواق.

ويأتي حاسبا Honor Tablet 6 وHonor Tablet X6 بهياكل أنيقة مصنوعة من البلاستيك والمعدن والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، مزودة بكاميرا أمامية بدقة 2 ميغابيكسل، وكاميرا أساسية بدقة 5 ميغابيكسل، ومعالجات Kirin 710A ثمانية النوى، وبطاريات بسعة 5100 ميلي أمبير.

وحصل حاسب Honor Tablet 6 على شاشة LCD بمقاس 10.1 بوصة قادرة على عرض فيديوهات بدقة +FHD، فبما جاء الحاسب الآخر بشاشة LCD أصغر بمقاس 9.7 بوصة بدقة عرض (1200/800) بيكسل.

وتعمل هذه الحواسب بأنظمة تشغيل مبنية على نظام "أندرويد-10" ووجهات Magic UI 3.1، كما زودتها هواوي بأفلام ذكية للكتابة والرسم على الشاشة، وتطبيقات Huawei Education Center و Children’s Paradise، ومنافذ USB-C للشحن ونقل البيانات، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

ويأتي الحاسب الأول بطرازين، طراز بذواكر 3/32 غيغابايت يبلغ سعره 185 دولارا، وطراز قادر على الاتصال بالشبكات الخلوية، مزود بذواكر 4/128 غيغابايت، سعره 271 دولارا.

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أما حاسب Honor Tablet X6 فيطرح بنسخة فيها ذواكر 3/32 غيغابايت، سعرها 157 دولارا، ونسخة تدعم الاتصال بالشبكات الخلوية سعرها 171 دولارا.

المصدر: gsmarena

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