شركة Zoom تدخل عالم الأجهزة الذكية بتقنية مميزة

قررت الشركة المطورة لتطبيق Zoom الشهير توسيع نشاطها وكشفت عن جهاز ذكي جديد للتواصل عبر الفيديو.

ويشبه Zoom for Home DTEN ME من حيث المبدأ أجهزة Portal التي كانت "فيسبوك" قد طرحتها سابقا، لكنه أتى بشاشة كبيرة تعمل باللمس بمقاس 27 بوصة، مزودة بمايكروفونات ومكبرات صوت خاصة، و 3 كاميرات تمكن مستخدميه من التواصل عبر الفيديو باستخدام تقنيات Zoom.

ويمكن لهذا الجهاز الاقتران بمختلف أنواع الهواتف والحواسب لاسلكيا، كما تم تجهيزه بتطبيق Zoom، وواجهات استخدام بسيطة تمكن مستخدمه من الوصول إلى ميزات التطبيق مثل جهات الاتصال وأيقونات الاجتماعات الإلكترونية وغيرها.

ومن المفترض أن تبدأ Zoom بطرح هذا النوع من الأجهزة اعتبارا من أغسطس القادم بسعر قد يصل إلى 599 دولارا.

youtube/DTEN

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ومن غير المعروف بعد فيما إذا كان DTEN ME سيلقى الرواج المطلوب كون سعره مرتفعا بالنسبة لمنافسيه في الأسواق، فأجهزة Nest Hub التي تطرحها غوغل على سبيل المثال تباع بـ 90 دولارا، وتباع على نحو جديد رغم حجم شاشتها الصغير الذي يبلغ 7 بوصات فقط.

المصدر: hightechfm