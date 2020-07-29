ما المميز في نسخ متصفح Edge الجديدة؟

تزامنا مع إعلانها عن تحديث جديد لأنظمة ويندوز، أعلنت مايكروسوفت عن إدخال عدد من الميزات على متصفح Edge لتعيد إليه شعبيته الواسعة بين المستخدمين.

وتبعا لمايكروسوفت فإن نسخ Edge التي ظهرت مؤخرا للمستخدمين أصبحت أكثر عملية بفضل عدد من الميزات الإضافية والتي منها على سبيل المثال ميزة الجداول الزمنية التي باتت تظهر للمستخدمين موعد الإعلان عن النسخ القادمة من المتصفح.

كما حملت النسخ الأخيرة من Edge للمستخدمين العديد من التغييرات في واجهات الاستخدام، منها ميزات تدعم خصائص "المهام المتعددة"، وأصبح التبديل بين علامات التبويب والمواقع المفتوحة أثناء تصفح الإنترنت أسهل وأسرع، كما بات بإمكان المستخدم استعمال اختصارات معينة على لوحة المفاتيح في الحاسب أثناء التصفح تمكنه من تسريع فتح علامات التبويب، وكذلك تغيرت فيه الاختصارات التي كانت موجودة في "شريط المهام".

وظهرت في نسخ Edge الجديدة أيضا ميزات تساعد على إدارة الحسابات الإلكترونية أثناء استعمال الإنترنت، إذ بات المتصفح يسأل المستخدم من أي حساب إلكتروني يريد الدخول إلى موقع إلكتروني معين، وذلك في حال كان لدى المستخدم أكثر من حساب محفوظ في بيانات المتصفح.

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ومن الميزات المهمة في نسخ المتصفح الجديدة هي ميزة Quiet notification requests ، والتي تساعد على جعل تصفح الإنترنت أكثر راحة وعملية، وتحجب الإشعارات المزعجة أو غير المرغوبة أو حتى غير الآمنة، والتي تظهر للمستخدمين أحيانا.

المصدر: thecommunity