سامسونغ تفاجئ الجميع وتكشف عن أحدث هواتفها القابلة للطي

فاجأت شركة سامسونغ عشاق أجهزتها وكشفت عن مواصفات هاتفها الأحدث القابل للطي، والذي له القدرة على العمل مع شبكات 5G.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن سامسونغ كانت تقرر الكشف رسميا عن هاتف Galaxy Z Flip 5G خلال العرض التقديمي الذي ستعلن فيه عن هواتف Galaxy Note20، والذي تقرر تأجيله من 5 إلى 7 أغسطس القادم، لكنها استبقت الأحداث وكشفت عن مواصفات هذا الجهاز أبكر بقليل.

ومن حيث التصميم العام يشبه الهاتف الجديد هواتف Galaxy Z Flip التي أطلفت مطلع العام الجاري، لكنه حمل بعض الاختلافات، فالهيكل فيه أصبح أكثر سمكا بمقدار 0.1 ملم، ويزن 183 غ.

وحصل هذا الجهاز على النسخة الجديدة من معالجات +Snapdragon 865ثمانية النوى عالية الأداء، والتي تعمل مع أجهزة مودم من نوع Snapdragon X55، لتمكنه من الاتصال بشبكات 5G.

كما دعمته سامسونغ بذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وبذاكرة تخزين داخلية 256 غيغابايت، وببطارية بسعة 3300 ميلي أمبير.

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وزود الجهاز أيضا بشاشة Dynamic AMOLED Infinity Flex مرنة بمفاس 6.7 بوصة، قادرة على عرض فيديوهات +Full HD، وبشاشة خارجية صغيرة من نوع Super AMOLED بمقاس 1.1 بوصة، وكاميرا أساسية مزدوجة العدسة بدقة 12 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 10 ميغابيكسل، أما سعره في الأسواق فسيكون نحو 1499 دولارا.

المصدر: ixbt