شركة OnePlus تتحدى آبل بتقنيات جديدة

أعلنت شركة OnePlus الصينية مؤخرا عن مجموعة من التقنيات الحديثة، من بينها سماعات لاسلكية صغيرة ستنافس من خلالها سماعات AirPods الشهيرة من آبل.

وتبعا للشركة المصنعة فإن سماعات OnePlus Buds الجديدة تمتاز بالعملية، فالقطعة الواحدة الصغيرة التي توضع في الأذن تزن 4.7 غ فقط، كما أن هيكلها محمي من الماء والغبار وفق معايير IPX4 العالمية.

ويضم جسم السماعة الرئيسي مكبرا صغيرا للصوت بمقاس 13.4 ملم، وميكروفونات حساسة، وحساسات تعمل باللمس يمكن اعتمادها للرد على المكالمات التي تصل إلى الهاتف المقترن بالسماعة لاسلكيا.

والأبرز من ذلك هو البطارية الداخلية الموجودة فيها والتي تأتي باستطاعة 420 ميلي أمبير، وتكفيها للعمل لـ 7 ساعات متواصلة، ويمكن شحن هذه البطارية عدة مرات باستخدام الشاحن الداخلي للعلبة الخارجية، لتعمل السماعات لمدة 30 ساعة.

ومن المميز في هذه السماعة أيضا هو حصولها على تقنيات Dolby Atmos التي تمنح الأصوات نقاء وتوزيعا ممتازين، فضلا عن التقنيات المزودة بها والتي تمكنها من الاتصال لاسلكيا مع الهواتف والأجهزة الإلكترونية عبر شبكات Bluetooth 5.0 لتؤمن تبادلا سريعا للأصوات والبيانات.

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وما يجعل OnePlus Buds مميزة أيضا هو سعرها الذي ستطرحه في أوروبا ويعادل 90 يورو تقريبا، أي أقل من سعر منافستها AirPods بكثير.

ويأتي كشف OnePlus لسماعاتها الجديدة تزامنا مع طرحها لهاتف Nord المتطور، والذي صنف من بين أفضل الهواتف التي ظهرت في الأسواق هذا العام.

المصدر: mobilereview