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الصينية Vivo تعلن عن أحدث منافس لهواتف هواوي

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الصينية Vivo تعلن عن أحدث منافس لهواتف هواوي
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قررت شركة Vivo الصينية تحدي هواوي بهاتف جديد، سعره منافس، ومزود بمواصفات ممتازة.

ويأتي هاتف iQOO U1 بعدة نماذج جميعها مزودة بهياكل مقاومة للماء والغبار، ومحمية بزجاج ضد الصدمات والخدوش، مزودة بشاشات LCD بمفاس 6.5 بوصة بدقة عرض (2340/1080) بيكسل، وبتردد 120  هيرتزا.

ويضمن أداءها السريع والممتاز معالجات ثمانية النوى من نوع Snapdragon 720G، وذواكر وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 64/128 غيغابايت، يمكن توسيعها عبر بطاقات ذاكرة خارجية من نوع microSD.

أما الكاميرا الأساسية لهذه الأجهزة فجاءت ثلاثية العدسة بدقة (48+2+2) ميغابيكسل مع خاصية التقريب الأوتوماتيكي وقياس عمق اللقطة في الصور، والكاميرا الأمامية أتت بدقة 8 ميغابيكسل.

وحصلت هذه الأجهزة على منفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير، يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 18 واطا.

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ويبلغ سعر نسخها المزودة بذواكر 6/64 غيغابايت نحو 200 دولار فقط، أما نسخها التي تأتي بذواكر 8/128 غيغابايت فسعرها نحو 230 دولارا.

المصدر: gsmarena

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