موتورولا تتحضر لإطلاق هاتف يعيدها للمنافسة في سوق الأجهزة الذكية

تداولت بعض مواقع الإنترنت صورا ومعلومات عن هاتف Ginna الجديد الذي تتحضر شركة موتورولا لإطلاقه في الأسواق قريبا.

وتبعا للتسريبات فإن الهاتف سيأتي بسعر 140 دولارا، وسيحصل على ميزات تجعله من بين أفضل المنافسين في سوق الهواتف الذكية متوسطة الفئة.

وسيحصل الهاتف على شاشة بمقاس 6.2 بوصة، بدقة عرض (1520/7209) بيكسل، في منتصفها من الأعلى ثقب صغير مخصص للكاميرا الأمامية التي ستأتي بدقة 8 ميغابيكسل، وتعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

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وسيضمن الأداء الجديد لهذا الجهاز معالج ثماني النوى من نوع Qualcomm Snapdragon 632، فيه شرائح Kryo 250 بتردد 1.8 هيتز، سيعمل مع معالج رسوميات من نوع Adreno 506، وشريحة مودم لها القدرة على تحميل البيانات بمعدل 300 ميغابايت/ثانية.

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أما ذاكرة الوصول العشوائي فيه فستكون بحجم 2 غيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلية بحجم 32 غيغابايت، يمكن توسيعها عبر بطاقات ذاكرة خارجية.

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ومن المفترض أن تزوده موتورولا ببطارية بسعة 3550 ميلي أمبير، وبكاميرا أساسية بدقة 13 ميغابيكسل، وبماسح لبصمات الأصابع، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، إضافة إلى منفذ 3.5 ملم للسماعات.

المصدر: 4pda