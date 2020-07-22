خبراء .. شاحنك السريع يمكن أن يشعل هاتفك

حذر باحثون في مجال الهواتف الذكية من إمكانية تدمير الشاحن لهاتفك الذكي وإشعاله. فكيف تحافظ على سلامتك وتصون هاتفك؟

تم الكشف عن ثغرة أمنية قد تسمح للمتسللين بإشعال النار في شواحن الهواتف الذكية السريعة، حيث ذكر باحثون من الصين كيف يمكن أن يحدث ذلك ضررا لا يمكن إصلاحه لأي جهاز متصل بالشاحن.

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ووفقا لـ "أندرويد سنترال" Android Central، فإن هناك طريقة للكتابة فوق البرامج الثابتة في منافذ USB لـ 18 طرازا مختلفا من الشواحن السريعة، التي تنتشر الآن لقدرتها على الشحن بسرعة.

وقد أجرى الباحثون تجاربهم على 35 نوعا مختلفا من الشواحن السريعة، ولكنهم لم يكشفوا عن أسماء العلامات التجارية لهذه الشواحن، أو يشرحوا كيفية إجراء الاختراق.

وتمكن الباحثون من الوصول إلى أجزاء أساسية من الشيفرة التي تحمل التعليمات البرمجية الموجودة في داخل الشواحن، حتى يتمكنوا من تلقي المعلومات من الجهاز الذي يشحنونه، ومنحه القوة التي يحتاجها، وذلك من خلال معالجة الشيفرة تمكنوا من استخدام برمجية تسمى Bad Power، ما أدى إلى قيام أجهزة الشحن بإرسال جهد عال جدا إلى جهاز ما، ما تسبب في تحطيمه أو حتى إشعاله.

ولتجنب حدوث ذلك، ينصح الخبراء بعدم مشاركة شاحن الهاتف، كما ينصحون الشركات المصنعة بتعطيل أي برامج ثابتة تم التلاعب بها. ولم يقدم الباحثون أي ادعاءات بوجود قراصنة يحاولون إشعال النار في الهواتف في بيئة لا يمكن التحكم بها، وإنما عرضوا نظريا إمكانية حدوث ذلك.

كذلك فإن هناك تقارير تفيد بأن الشحن السريع ليس مفيدا على المدى الطويل لعمر البطاريات، لذلك إذا ما كنت تريد توخي الحذر، فعليك استخدام شاحن قياسي.

المصدر: ذا صن