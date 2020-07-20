ما سر النقاط الخضراء والبرتقالية التي ستظهر في هواتف آيفون مستقبلا؟!

لمواجهة الانتقادات التي طالتها بشأن خصوصية بيانات هواتف آيفون قررت شركة آبل إدخال العديد من الميزات الجديدة على هذه الهواتف لطمأنة مستخدميها الذين يستعملون هذه الأجهزة.

وتبعا للتسريبات فإن هواتف آيفون ومع وصول نسخة IOS 14 الجديدة إليها، والتي من المفترض أن تطرح رسميا خريف العام الجاري، ستحصل على العديد من الميزات المتعلقة بأمان وخصوصية البيانات.

ومن أبرز هذه الميزات ميزة تجعل مؤشرا خاصا موجودا على الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة يضيء بألوان معينة أثناء استخدام المايكروفون أو الكاميرات، فحين تكون الكاميرات مفعلة على سبيل المثال سيضاء هذا المؤشر باللون الأخضر، وحين تكون المايكروفونات مفعلة سيضاء باللون البرتقالي.

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وتبعا للخبراء فإن هذه الميزة ستمكن صاحب الهاتف من التأكد فيما إذا كانت الكاميرات أو المايكروفونات مفعلة في الوقت الذي يحتاجها فيه، وتساعده على التحقق مما إذا كان هاتفه عرضة للتنصت عبر تلك التقنيات في حين لا يستعملها، فالكاميرا أو المايكروفون في الهاتف من المحتمل أن يتم استغلاله في بعض الأحيان للتنصت على صاحب الهاتف دون علمه.

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ومن أبرز ميزات الأمان التي قد يحصل عليها نظام iOS 14 أيضا ميزات ستجبر التطبيقات على طلب إذن خاص من صاحب الهاتف قبل أن تتمكن من الوصول إلى بيانات تتعلق بالصور أو الكاميرات أو حتى بيانات تتعلق بموقع الهاتف وبيانات تعقب الموقع.

المصدر: 808media