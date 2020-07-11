آبل تزود مستخدمي أجهزتها بنسخة تجريبة لنظام iOS الجديد

أعلنت شركة آبل أن نسخة "بيتا" النجريبة من نظام iOS 14 باتت متاحة للعديد من مستخدمي أجهزتها حول العالم.

وحسب المعلومات المتوفرة فإن هذه النسخة ستتوفر مجانا لجميع أصحاب هواتف آيفون التي أطلقت اعتبارا من عام 2015، وأصحاب الحواسب اللوحية الذكية التي تعمل بأنظمة iPadOS.

ويحذر بعض خبراء التقنية الراغبين بالحصول على النسخة المذكورة من وجود بعض الأخطاء التقنية فيها كونها نسخة اختبارية، وطرحت خصيصا لاكتشاف الأخطاء وإصلاحها.

وتشير التسريبات إلى أن أنظمة iOS 14 المنتظر إطلاقها بشكل رسمي خريف العام الجاري ستحمل معها العديد من الميزات الجديدة للمستخدمين، منها ميزة Back tap التي ستمكن المستخدم من التحكم بخصائص هاتفه عبر النقر على هيكل الجهاز من الخلف.

كما يفترض أن توفر هذه الأنظمة لمستخدمي الهواتف واجهات استخدام جديدة يمكن ترتيب الأيقونات فيها بشكل عمودي، فضلا عن ميزات متطورة لتتبع النشاط البدني للمستخدم، وتطبيقات مطورة ستحسن من قدرات الهواتف في التعامل مع ساعات Apple Watch.

المصدر: فيستي