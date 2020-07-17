"فيسبوك" ينافس "تيك توك" بخدمة جديدة

تستعد شركة فيسبوك لإطلاق خدمة "Instagram Reels" كرد على موقع "تيك توك" الصيني.

ويأتي الإطلاق العالمي للخدمة، التي كان يجري العمل عليها لأكثر من عام، في وقت يواجه فيه موقع "تيك توك" انتقادات مباشرة من واشنطن بخصوص طريقة توظيفه لبيانات المستخدمين، كما يأتي أيضا في سياق توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

ووفق تقرير لشبكة "NBC News" الأمريكية، اليوم الجمعة، فإن الخدمة الجديدة مثل موقع "تيك توك"، تتيح خدمة "Instagram Reels" للمستخدمين إنشاء ومشاركة مقاطع فيديو مدتها 15 ثانية، وتركيبها على أي اختيار من طيف واسع من القطع الموسيقية والصوتية.

كما تتيح الخدمة أيضا للمستخدمين استعارة وإعادة دمج الصوت من مقاطع فيديو خاصة بأشخاص آخرين، كما يمكن للمستخدمين، كما هو الحال في موقع "تيك توك"، مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بهم تنتشر في قسم "مقاطع الفيديو المميزة" ضمن مقاطع الفيديو الأكثر مشاهدة.

وكانت شركة "فيسبوك" قد أطلقت الخدمة لأول مرة بالبرازيل في نوفمبر الماضي، ثم وسعت نطاقها ليشمل فرنسا وألمانيا، الشهر الماضي.

وخلال الأسبوع الماضي، أطلقت الشركة تطبيقها الجديد في الهند، بعد أيام فقط من حظر الهند لموقع "تيك توك" وأكثر من 50 تطبيقا صينيا آخر، في ظل مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمن.

ومن المقرر أن تتجه شركة "فيسبوك" بعد ذلك لإطلاق الخدمة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان والمكسيك وقرابة 50 دولة أخرى.

وسيتمكن المستخدمون من الوصول إلى خدمة "Reels" من خلال رمز جديد يظهر أسفل الشاشة على منصة "إنستغرام"، كما سيمكن نشر مقاطع الفيديو المعدة بواسطة الخدمة، على صفحة "إنستغرام" الرئيسية للمستخدم أو صفحة بحث "إنستغرام" للحسابات المتاحة للعموم.

والخدمة الجديدة من موقع "فيسبوك"، الذي يضم بالفعل قرابة 3 مليارات مستخدم، قد تمنح الموقع فرصة لوقف الانتشار السريع للخدمات المنافسة.

هذا، وقد سبق أن سعى موقع "فيسبوك" لمواجهة منافسيه من خلال محاكاة خدماتهم، ومن الأمثلة على ذلك خدمة "قصص إنستغرام "Instagram stories"، التي تحاكي ميزة مشابهة متاحة في موقع "سناب شات" Snapchat.

المصدر: شبكة "NBC News" الأمريكية + وكالات