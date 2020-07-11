شركة Vivo تعلن عن هواتف رخيصة تعمل مع شبكات 5G

أعلنت شركة Vivo الصينية عن مجموعة جديدة من هواتف iQOO Z1x، التي جاءت بأسعار منافسة، وخصصت للعمل مع شبكات 5G.

وتميزت الهواتف الجديدة بشاشات IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة، بدقة عرض (2480/1080) بيكسل، معدل تحديثها يعادل 90 هيرتزا، ويمكن للمستخم التحكم بمعدل التحديث يدويا ليجعله أقل، لقلل من استهلاك الهاتف لطاقة البطارية.

ويدعم الأداء المميز لهذه الأجهزة معالجات ثمانية النوى من نوع Snapdragon 765G، وذواكر وصول عشوائي من نوع LPDDR4x، وذاكرة تخزين داخلية UFS 2.1.

والكاميرا الأساسية لها أتت ثلاثية العدسة بدقة (48+2+2) ميغابيكسل، وحصلت على ميزات متطورة مثل Portrait mode، وTime-lapse وPanorama وNight View، والكاميرا الأمامية أتت بدقة 16 ميغابيكسل وخاصية التعرف على الوجوه.

كما زودت هذه الهواتف بماسح لبصمات الأصابع مثبت على الحافة اليمنى من الهيكل، وببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذين لبطاقات الاتصال، وشرائح NFC للدفع الإلكتروني.

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وستباع نسخها المزودة بذواكر 6/64 غيغابايت بسعر 230 دولارا فقط، أما النسخ بذواكر 128/ 8 غيغابايت وسيكون سعرها 290 دولارا، والنسخ الأكثر تطورا والتي أتت بذواكر 8/256 غيغابايت سيكون سعرها 330 دولارا.

المصدر: gsmarena