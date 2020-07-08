الصينية Poco تطرح قاتل Rеdmi Note 9 Pro بسعر 190$!

كشفتت شركة Poco مؤخرا عن هاتف منافس لأجهزة Xiаomi Rеdmi Note 9 Pro، سعره 190 دولار تقريبا.

ويأتي هاتف Poco M2 Pro بهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار، محمي بزجاج مقاوم للصدمات والخدوش، ومثبت على واجهته الخلفية كاميرا رباعية العدسة بدقة (48+8+5+2) ميغابيكسل.

وتتميز كاميرا الهاتف بعدسات ذات فتحات واسعة تمكنها من التقاط صور عالية الدقة في الظلام، فضلا عن ميزات التقريب والتثبيت الرقمي للأجسام في الصورة، أما الكاميرا الأمامية له فأتت بدقة 16 ميغابيكسل وخاصية التعرف على الوجوه لفك قفل الشاشة وحماية بيانات الهاتف من الاختراق.

ورغم سعره المنافس حصل هذا الجهاز على معالج Snаpdragon 720G ثماني النوى، وعلى شاشة IPS عالية الدقة بمقاس 6.67 بوصة، معدل سطوعها يعادل 480 شمعة/م، وعلى ذاكرة وصول عشوائي 4/6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64/128 غيغابايت.

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كما زودته Poco ببطارية ممتازة بسعة 5020 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذين لبطاقات الاتصال.

وسيطرح هذا الهاتف بشكل رسمي في الأسواق اعتبارا من 14 يوليو الجاري، بألوان أساسية هي الأسود والأخضر والأحمر الأرجواني.

المصدر: 4pda