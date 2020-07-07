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سامسونغ قد تطور اكسسوارات تحمي مستخدمي الهواتف من خطر الجراثيم!

العالم الرقمي و Social media

سامسونغ قد تطور اكسسوارات تحمي مستخدمي الهواتف من خطر الجراثيم!
Reuters KHJ//TC
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ذكرت بعض المواقع المتخصصة بشؤون التقنية أن سامسونغ تسعى لترخيص براءات اختراع جديدة لتطوير اكسسوارات تحمي مستخدمي الهواتف والأجهزة الذكية المحمولة من خطر الفيروسات الممرضة.

ونقل موقع 3dnews تسريبات تشير إلى "أن سامسونغ تقدمت بطلب لترخيص علامة Antimicrobial Coating التجارية والتي ستتخصص بتصنيع تقنيات للغرض المذكور".

والحديث وفقا للتسريبات " يدور عن أغطية خاصة بالهواتف الذكية والحواسب اللوحية مطلية بطبقات تتمتع بخصائص مضادة للفيروسات،  يمكنها قتل 90% من الفيروسات التي من الممكن أن تتعرض لها خلال 10 دقائق، ونحو 99.9% من هذه الكائنات في ظرف ساعتين، وبالتالي ستحمي أصحاب هذه الأجهزة من أخطار انتفال العدوى إليهم عبر أجهزتهم الذكية".

وتشير المعلومات الى أن العلامة التجارية الجديدة ستسجل في العديد من البلدان مثل إيطاليا وإسبانيا وسويسرا، ما يعني أن منتجاتها فد تباع في تلك البلدان.

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وتجدر الإشارة إلى أن سامسونغ كانت قد استعرضت منذ مدة تقنية ITFIT UV Steriliser الجديدة المخصصة لشحن الهواتف لاسلكيا، والتي "أدعت"أن فيها ميزة للتعقيم وقتل الجراثيم  أيضا، تعتمد على الأشعة ما فوق البنفسجية.

المصدر: 3dnews

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