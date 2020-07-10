شركة Oppo تكشف عن منافس جديد لهواتف سامسونغ
كشفت شركة Oppo الصينية مؤخرا عن هاتف مميز طورته ليكون منافسا قويا لهواتف سامسونغ من الفئة المتوسطة.
ويأتي هاتف Oppo A91 الجديد بهيكل أنيق يزن 172 غ، أبعاده (160/73/7.9) مم، ومحمي بطبقة من الزجاج المقاوم للصدمات والخدوش.
كما حصل هذا الجهاز على شاشة AMОLED بمقاس 6.4 بوصة دقة العرض فيها تعادل (1080/2400) بيكسل، وعلى معالج Mеdiatek МT6771V Hеlio P70 ثماني النوى مطور بتقنية (12 نانومتر).
وزودته Oppo بذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت، وبمعالج رسوميات ARM Mаli G72 MP3.
والكاميرا الأساسية لهذا الهاتف جاءت رباعية العدسة بدقة (48+13+2+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية أتت بدقة 16 ميغابيكسل، وزودت بخاصية التعرف على الوجوه.
وحصل الجهاز على منفذ USB-C 2.0، وعلى منفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 مم للسماعات، وأنظمة A-GPS وBеiDou لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، إضافة إلى شريحة NFC للدفع الإلكتروني، ونظام تشغيل Andrоid 9، وشرائح للاتصال اللاسلكي مع شبكات Bluеtooth 4.2 وWi-Fi 802.11 b/g/n/ac.
المصدر: 4pda