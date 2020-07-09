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ما الجديد الذي ستكشف عنه سامسونغ في مؤتمرها السنوي المرتقب؟

العالم الرقمي و Social media

ما الجديد الذي ستكشف عنه سامسونغ في مؤتمرها السنوي المرتقب؟
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نشرت شركة سامسونغ إعلانا ترويجيا على يوتيوب، حددت فيه الخامس من أغسطس القادم موعدا لحدثها السنوي Galaxy Unpacked الذي ستكشف فيه عن مجموعة جديدة من التقنيات والأجهزة الذكية.

ومن أبز التقنيات المتوقع أن تكشف عنها سامسونغ خلال هذا الحدث النماذج الجديدة من حواسب Galaxy Tab S7 اللوحية، والتي قد تظهر بنسختين، نسخة عادية ونسخة plus كبيرة.

ومن المفترض أن تأتي هذه الحواسب بشاشات AMOLED بمقاس 11 و12.3 بوصة، بمعدل تحديث 120 هيرتزا، وبطاريات بسعة 7760 و9800 ميلي أمبير، ونظام تشغيل Android 10 مزود بواجهات One UI 2، فضلا عن تزويدها بأقلام ذكية للكتابة والرسم على الشاشة.

كما يفترض أن تكشف سامسونغ خلال الحدث عن هاتف Galaxy Z Flip 5G القابل للطي والمخصص للعمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية، والذي سيكون المنافس الأبرز لهواتف razr من موتورولا.

وسيكشف Galaxy Unpacked 2020 أيضا عن 3 نماذج من هواتف Note  الشهيرة، أحدها سيكون Galaxy Note20 Ultra، وسيأتي هذا الجهاز بهيكل برونزي اللون مزود بشاشة OLED  بمقاس 6.9 بوصة، وتردد 120 هيرتزا،  قادرة على عرض فيديوهات بدقة +QHD.

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وتبعا للتسريبات سيزود الجهاز بمعالج ثماني النوى من نوع Snapdragon  865 Plus  له القدرة على التعامل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية، وذاكرة الوصول العشوائي ستكون 12 غيغابايت، وذاكرة التخزين الداخلية 256/512 غيغابايت.

المصدر: lifehacker

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