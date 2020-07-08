تسريبات تكشف شكل ومواصفات هواتف Pixel 5 المنتظرة

يتوقع العديد من المحللين أن تكشف غوغل عن الجيل الخامس من هواتف Pixel في أكتوبر أو نوفمبر العام الجاري، فما الجديد الذي ستأتي به هذه الهواتف؟

وبالنظر للصور التي سربتها بعض المواقع المهتمة بالتقنيات وأكدت أنها لتصميم الهواتف المذكورة نلاحظ أن أجهزة Pixel 5 ستحصل على هياكل بزوايا منحنية قليلا، وعلى واجهتها الخلفية ثبت غطاء مربع الشكل يضم كاميرا ثنائية العدسة ومصباح إضاءة صغيرا، وثقبا رابعا ربما يكون لحساس قياس المسافات أو الإضاءة التابع للكاميرا.

كما تظهر التسريبات أن هذه الأجهزة ستحصل على ماسح لبصمات الأصابع على الواجهة الخلفية، وستأتي بمنفذ USB Type-C للشحن ونقل البيانات، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

ومن المفترض أن تزداد سماكة هياكل الهواتف الجديدة عند الكاميرا مقارنة بسماكة هياكل هواتف Pixel الحالية، لتصبح نحو 9.5 ملم.

وعلى الأغلب ستاتي الأجهزة بهياكل مقاومة للماء والغبار بأبعاد (144.6/70/8) ملم، وستحصل على شاشات بتردد 90 هيرتزا قادرة على عرض فيديوهات بدقة QHD.

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وقد يطرح منها نموذجان هما: Pixel 5 و Pixel 5 XL، سيزودان بمعالجات Snapdragon 765G و Snapdragon 768، لأحدهما القدرة على العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية.

المصدر: 4pda