غوغل تكشف عن "قاتل هواتف iPhone SE"

بعد مدة من إطلاق شركة آبل هاتف iPhone SE الجديد في الأسواق، أعلنت غوغل عن نيتها إطلاق هاتف مميز سيكون المنافس الأبرز له.

وتبعا للتسريبات فإن غوغل كانت تخطط لإطلاق هاتف Google Pixel 4A الجديد في 22 مايو الجاري، لكن العملية قد تؤجل قليلا بسبب الظروف الاقتصادية المرتبطة بانتشار وباء كورونا.

ومن المفترض أن يحصل هذا الجهاز على هيكل بلاستيكي مميز شبيه بالهياكل التي أتت في هواتف Pixel الأخيرة، ويزود بشاشة OLED بمقاس 5.8 بوصة بدقة عرض (2340/1080) بيكسل.

كما سيضمن أداءه الممتاز معالج Qualcomm Snapdragon 730 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64/128 غيغابايت.

وسيحصل أيضا على بطارية بسعة 3080 ميلي أمبير تدعم ميزة الشحن السريع عبر شاحن (18 واطا)، وشريحة Google Titan M التي طورتها غوغل لحماية بيانات الهواتف، إضافة إلى شريحة NFC للدفع الإلكتروني.

وسيزود بنظام تشغيل Android 10 مع قابلية تحديث نسخة البرنامج كل فترة، إضافة إلى كاميرا أساسية بدقة 12 ميغابيكسل بخاصية التقريب والتثبيت الأوتوماتيكي للصورة، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل، إضافة لماسح لبصمات الأصابع مثبت على الواجهة الخلفية، أما سعره فسيكون نحو 400 دولار.

المصدر: ixbit