غوغل تمنح المستخدمين ميزة معرفة من يتصل بهم وسبب المكالمة قبل الرد

تعمل غوغل على اختبار ميزة جديدة في تطبيق الاتصالات الخاص بها، تتيح للمستخدمين معرفة اسم المؤسسة المتصلة ونشاطها التجاري وشعارها وسبب المكالمة، قبل الرد.

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وظهرت أخبار الميزة لأول مرة على صفحة دعم غوغل التي رصدها موقع Android Police، وكشفت الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا، عن المزيد من التفاصيل حول الميزة الجديدة المسماة "المكالمات التي تم التحقق منها" (Verified Calls)، قائلة إن الأمر يتطلب أن تقوم الشركة المتصلة قبيل الاتصال بعميل محدد، بتزويد غوغل بتفاصيل تشمل رقم هاتفها ورقم هاتف العميل، بالإضافة إلى سبب الاتصال، على غرار "جدولة موعد تركيب الإنترنت"، أو "طلبك لتوصيل الطعام". وستعرض غوغل بعد ذلك، تلك المعلومات في تطبيق الهاتف.

ويقع تشغيل التطبيق افتراضيا، ولكنها لن تعمل في حال لم يضف المستخدم رقم هاتفه إلى حسابه على غوغل، ولن تعمل الميزة أيضا إذا لم يكن لدى المستخدم تطبيق "غوغل فون" (Google Phone)، والذي ما يزال غير متوافق مع الكثير من أجهزة أندرويد، بما في ذلك هواتف سامسونغ.

ويمكن إيقاف تشغيل الميزة في حال كنت ممن يردون على جميع المكالمات بغض النظر عما إذا كنت تعرف المتصل أم لا، أو في حال وجود مخاوف تتعلق بالخصوصية.

وتقول غوغل إن الميزة "لا تجمع أو تخزن أي معلومات تعريف شخصية بعد التحقق"، وأن الشركة تحذف رقم هاتفك وسبب المكالمة من خادم التحقق من المكالمات بعد دقائق.

المصدر: إنغيدجت