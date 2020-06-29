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ميزة في آيفون تكشف تجسس "تيك توك" على ملايين المستخدمين

العالم الرقمي و Social media

ميزة في آيفون تكشف تجسس
Reuters
تيك توك
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كشف تقرير جديد أن ميزة أمنية جديدة في iOS 14 تمكنت من اكتشاف تجسس تطبيق "تيك توك" على الملايين من مستخدميه.

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ويقول التقرير إنه تم القبض على منصة التواصل الاجتماعي الشعبية، متلبسة بنسخ النص من حافظة المستخدم كل بضع ثوان، ما يتيح تسجيل لوحة المفاتيح الخاصة بشكل فعال بهم دون علمهم.

وعلى الرغم من أن هذا تم في السابق بشكل سري، إلا أن مستخدمي الإصدار التجريبي من برنامج "آيفون" الجديد من آبل يتلقون إشعارات عندما يقوم أحد التطبيقات بجمع بيانات المستخدم، ووجدوا أنفسهم يتعرضون باستمرار لضغوط عند الكتابة على "تيك توك".

وشارك جيريمي بيرغ، رئيس دليل الرموز التعبيرية Emojipedia عبر الإنترنت، مقطع فيديو عن نسخ البيانات أثناء العمل في التطبيق، وألقى باللوم في البداية على ميزة التنصت.

وفي تصريح لصحيفة "تلغراف" البريطانية، التي نشرت الخبر لأول مرة، قال المتحدث باسم "تيك توك" إن ما يراه المستخدمون هو في الواقع "ميزة مصممة لتحديد السلوك المتكرر غير المرغوب فيه"، وليس غزوا مقصودا للخصوصية.

وأوضح المتحدث: "لقد أرسلنا بالفعل نسخة محدثة من التطبيق إلى متجر آبل الالكتروني ( App Store) لإزالة ميزة مكافحة البريد العشوائي للقضاء على أي ارتباك محتمل. تيك توك ملتزمة بحماية خصوصية المستخدمين والشفافية في كيفية عمل تطبيقنا".

المصدر: نيويورك بوست

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