مواصفات فائقة ستميز هاتف سامسونغ القادم

يؤكد العديد من المدونين المعروفين في مجال التنبؤات حول الأجهزة الذكية أن سامسونغ تنوي طرح 3 هواتف متطورة هذا العام، أحدها سيكون بقدرات متفوقة.

وتبعا لصفحة Ice universe المعروفة على "تويتر" فإن ساسمونغ عازمة على طرح أكثر من نموذج من أجهزة Galaxy العام الجاري، أبرزها سيكون Galaxy Note 20 Ultra، حيث سيحصل على معالج +Quаlcomm Snаpdragon 865 ثماني النوى سيمنحه القدرة على الاتصال بشبكات الجيل الخامس.

Note20 and Note20 Ultra camera area comparison. pic.twitter.com/cA1vvo7YOL — Ice universe (@UniverseIce) June 20, 2020

أما شاشة هذا الهاتف فمن المنتظر أن تأتي بحجم 6.9 بوصة بدقة عرض (3096/1444) بيكسل ، قادرة على عرض فيديوهات+QHD، وبتردد عال يعادل 120 هيرتزا، ما يجعلها من بين أفضل شاشات الهواتف لمحبي الألعاب الإلكترونية الحديثة ومشاهدي الفيديوهات عبر الإنترنت.

Note20 Ultra will cancel 100X, the maximum is 50X, Samsung will strive to optimize the zoom experience of the maximum 50X, more focus on the experience. — Ice universe (@UniverseIce) June 22, 2020

وفيما يتعلق بالكاميرات وكما في هاتف Note 20 plus، من المفترض أن يحصل الجهاز على كاميرا أساسية فيها مستشعر بدقة 108 ميغابيكسل.

ومن غير المعروف بعد المواصفات النهائية لذواكر هذا الهاتف لكن ذاكرة الوصول العشوائي قد تكون 10 أو 12 غيغابايات، وذاكرة التخزين الداخلية 128 أو 256 غيغابايت.

وفيما يتعلق بالنسخة العادية منه (Galaxy Note 20)، من المتوقع أن تحصل على شاشة بمقاس 6.4 بوصة بدقة عرض (2345/1084) بيكسل.

المصدر: 4apda