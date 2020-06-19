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غوغل تساعد المستخدمين على تنظيم استعمال الإنترنت بميزة جديدة

العالم الرقمي و Social media

غوغل تساعد المستخدمين على تنظيم استعمال الإنترنت بميزة جديدة
youtube/Keen
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o4t1

في إطار سعيها لضمان الاستخدام الأمثل لخدمات الإنترنت وصفحاته ومواقعه طورت غوغل خدمة جديدة تشبه في ميزاتها ما يقدمه موقع Pinterest الشهير.

وأشارت غوغل إلى أن خدمتها الجديدة Keen  والتي تعتمد على منظومات الذكاء الصناعي والتعلم الآلي ستساعد المستخدمين على مشاهدة المواضيع ذات المحتوى الذي يهمهم بشكل أساسي، فعلى سبيل المثال إذا كان المستخدم مولعا بالطهي أو التقنيات الجديدة أو الفن ستساعده هذه الخدمة على إيجاد صفحات أو مواقع في الإنترنت أو فيديوهات على اليوتيوب تتعلق بتلك المجالات.

ويمكن الاستفادة من هذه الخدمة عبر تسجيل الدخول إليها من حساب غوغل الإلكتروني، وعند تسجيل الدخول يقوم المستخدم بتحديد المواضيع التي تهمه والتي يفضل مشاهدتها أو القراءة عنها عبر الإنترنت، كما تتوفر حاليا بنسخة مخصصة لمستخدمي الإنترنت من الحواسب الشخصية، ونسخة لمستخدمي أجهزة أندرويد، ومن المفترض أن تطرح لمستخمي iOS قريبا.

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وكما في موقع Pinterest تقدم خدمة Keen  للمستخدم بطاقات بمواضع معينة يمكنه مشاركتها مع الآخرين ضمن مجموعات إلكترونية، وكلما زاد تفاعل المستخدم مع الخدمة زادت الأخيرة بدعمها له بالتوصيات والمواقع.

المصدر: 4apk

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